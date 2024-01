Rechercherallye mit der App Actionbound

Gesucht? Gefunden! Informationen brauchen wir alle! Ob für ein Referat über Meerestiere, das beste Marmorkuchenrezept oder die neuesten Bundesligaergebnisse. Aber wie sucht es sich am besten? Wo fange ich denn bei 10.000 Google-Treffern an zu suchen? Welches der abertausenden Bibliotheksbücher hilft mir weiter? Antworten auf all diese Fragen finden wir bei der Rechercherallye in der Stadtbibliothek. Die Rallye wird mit der App Actionbound und bibliothekseigenen Tablets in Teams durchgeführt. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt.

Ansprechpartner für Rückfragen und Anmeldung:

Johanna Minzer, Tel. 07031/94-716 oder

E-Mail johanna.minzer@sindelfingen.de