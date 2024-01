Der Weg des Wassers: Vom Brunnen bis zum Wasserhahn

Interessiert es Dich, wie das Grundwasser gefördert wird und was alles passiert, bis wir es aus dem Wasserhahn trinken können? Dann bist Du hier genau richtig: wir werden den Schachtbrunnen im Wasserwerk Sindelfingen besichtigen und die Förderung des Grundwassers erklären. Anschließend verfolgen wir die Aufbereitung des Grundwassers bis zum Trinkwasser in der Wasseraufbereitungsanlage. Danach besichtigen wir die Netzleitstelle, von welcher die Steuerung der technischen Abläufe erfolgt. Im Anschluss an die Führung werden Experimente rund ums Wasser durchgeführt. Die Dauer der Führung inkl. Experimente liegt bei ca. 2 Stunden. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt.

Ansprechpartnerin für Rückfragen und Anmeldung:

Frau Schwarz, Tel. 07031/6116-200.

Anmeldeschluss ist der 15. Februar 2024.