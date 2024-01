Schlau-Schau im Breuningerland Sindelfingen

Die Schlau-Schau wird bereits zum 15. Mal von der Bürgerstiftung Sindelfingen initiiert. In enger Zusammenarbeit mit Sindelfinger Schulen präsentieren Kinder und Jugendliche, was sie jenseits des Lehrbuchwissens erarbeitet haben. Gezeigt werden wissenschaftlich orientierte und handwerklich-technische, aber auch künstlerische Projekte, die während oder außerhalb des Unterrichts in AGs entstanden sind. Dieses Jahr dreht sich alles um das Thema ‚Wasser‘. Die Aktion wird seit vielen Jahren vom breuningerLAND in hervorragender Art und Weise unterstützt. Das breuningerLAND bietet den Schulen Raum und Ausstellungstechnik, sich an diesem Tag professionell einem öffentlichen Publikum zu präsentieren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, zum Besuch laden wir sehr herzlich ein. Ansprechpartner für Rückfragen: Geschäftsstelle der Bürgerstiftung, Tel. 07031/94-800 oder E-Mail info@buergerstiftung-sindelfingen.de