Rund um das N.E.S-Waldzentrum am Forsthof stehen an diesem Tag die Vögel im Mittelpunkt, die in Höhlen und Nistkästen brüten.

Viele schöne Anschauungsobjekte bieten Einblick in das Höhlenleben dieser Vögel.

Wer mag, kann sich einen Nistkasten aus vorgefertigten Teilen unter Anleitung selbst zimmern.

Spiele und Rätsel für Jung und Alt und Infos ergänzen das Angebot.