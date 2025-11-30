Spannendes und Kurioses aus der Vogelwelt

Fabian Karwinkel, begeisterte Ornithologe und Host des Podcasts „Reingezwitschert“, liest aus dem NABU-Vogelbuch.

Mit spannenden Geschichten, Bildern, Videos und Vogelstimmen gibt er Einblicke in die heimische Vogelwelt – passend zur NABU-Aktion „Stunde der Wintervögel“. Das Buch ist mittlerweile Spiegel-Bestseller und schafft den Spagat zwischen Bestimmungsliteratur und „Schmökerbuch“. Der Vortrag ist für alle Altersklassen und Wissensstände geeignet.

NABU-Mitglieder erhalten Ermäßigung.

Vhs und LA21-Kurs Y112A151