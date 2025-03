Spannung garantiert beim 4. Esslinger Krimi-Slam: Kreative Köpfe gesucht!

Am 25. April 2025 um 19 Uhr veranstaltet der Landesfilmdienst Baden-Württemberg e.V. zum vierten Mal in Folge den Krimi-Slam im Kommunalen Kino Esslingen.

Ob musikalisch, theatralisch oder in anderer darstellender Kunstform – auf der Bühne ist Platz für alle, die das Publikum mit ihrem kreativen Beitrag in die fesselnde Welt des Krimis entführen möchten. Habt ihr einen kriminell guten Beitrag oder eine Idee, wie ihr das Publikum begeistern könnt? Dann meldet euch jetzt bei uns. Zeigt euer Talent und seid dabei! Ob alleine oder in der Gruppe – alle Interessierten können sich unter info@lfd-bw oder telefonisch unter 0711 25 10 12 anmelden.

Die Regeln sind einfach: Jeder Beitrag darf max. 10 Minuten sein. Am Ende der Veranstaltung entscheidet das Publikum, wer den 1. Preis, die begehrte „Goldene Spätzlepresse“ mit nach Hause nehmen darf.