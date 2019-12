Spannungs- und traumalösende Übungen

TRE® – Tension & Trauma Releasing Exercises – nach Dr. David Berceli kann diesen entgegenwirken. TRE® steht für spannungs- und traumalösende Körperübungen. Es handelt sich dabei um eine leichtzu erlernende und durchzuführende Methode, die geschlechter-, kultur- und religionsunabhängig einsetzbar ist. Die Übungen aktivieren ein unwillkürliches neurogenes Zittern, durch das tief liegende Verspannungen gelöst werden können und das dadurch Folgeerscheinungen von Stress (z. B. Rücken- und Kopfschmerzen, nächtliches Zähneknirschen, Schlafstörungen) entgegenwirkt. Sie können variiert werden, sodass sie ebenfalls für körperlich eingeschränkte Personen durchführbar sind. Gerne können auch Geflüchtete an diesen Übungen teilnehmen. Bei dieser Veranstaltung lernen Sie in einer theoretischen Einführung die Übungen kennen und führen sie anschließend in Begleitung durch. Bitte mitbringen: Yogamatte oder Ähnliches und bequeme Kleidung.