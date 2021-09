Sparbuch, Aktien oder Bitcoins

Mittlerweile weiß es auch der vorsichtigste Sparer: Null Risiko - null Ertrag. Daher sind Investitionen in Wertpapiere mittlerweile ein wichtiger Faktor um längerfristig Erträge zu erzielen - aber auch den Wertverlust durch Inflation auszugleichen. Doch wie findet man die richtigen Aktien oder Fonds? Mit welchen Wertpapieren verdient man am besten? Wie kann man Risiken besser einschätzen? Was kann man von einer Beratung erwarten oder bietet das Internet sinnvolle Alternativen? Antworten erhalten Sie in diesem Kurs für Anleger mit geringer Investmenterfahrung.

Veranstaltungsort: Waiblingen, Bürgermühlenweg 4, vhs, Raum 2.5

^