Sparda Bank-Supercup: Allianz MTV Stuttgart vs. SC Potsdam

Der Double-Sieger Allianz MTV Stuttgart trifft auf den Vizemeister SC Potsdam.

Spannung, atemberaubende Ballwechsel und super Stimmung in der Porsche-Arena sind garantiert beim Duell des Jahres. Holt sich Stuttgarts schönster Sport den ersten Titel der neuen Saison, den Supercup, oder nimmt das Team aus Brandenburg die begehrte Trophäe mit nach Hause? Was kann man an Allerheiligen (Feiertag) besser machen, als Spitzensport live in der Porsche-Arena zu erleben. Sichere Dir jetzt Dein Ticket! Mehr Infos unter www.vbl-supercup.de und www.stuttgarts-schoenster-sport.de