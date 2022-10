We love MMA - MIXED MARTIAL ARTS

We Love MMA ist das ultimative Kampfsportspektakel und eine der bekanntesten und erfolgreichsten Mixed Martial Arts-Serien Europas.

Auch in der Saison 2021/2022 will sich die Fighter-Elite im We-Love-MMA-Käfig miteinander messen. Somit dürfen sich MMA-Fans auf spannende Fightcards und Titelkämpfe in Deutschlands attraktivsten Arenen freuen. Nicht nur bei den Zuschauern, auch unter den Sportlern gehören die Termine der"WE LOVE MMA"-Serie zu den Pflichtveranstaltungen des Jahres. Mixed Martial Arts (MMA) ist ein Vollkontaktkampfsport, der ein breites Spektrum von Kampftechniken erlaubt, von einer Mischung traditioneller bis hin zu nicht traditionellen Wettkampftechniken. Die Kämpfer bedienen sich sowohl der Schlag- und Tritttechniken (Striking) des Boxens, Kickboxens, Muay Thai und Karate als auch der Bodenkampf- und Ringtechniken (Grappling) des Brazilian Jiu-Jitsu, Ringens, Judo und Samba so dass Wettkämpfer mit unterschiedlichem Hintergrund aufeinander treffen können. Die Veranstaltungen der WE LOVE MMA Serie werden in Deutschland unter dem internationalen Regelwerk der "Unified Rules of Mixed Martial Arts" durchgeführt. Ringrichter, Wertungsrichter und Ärzte überwachen die strenge Einhaltung der Vorgaben. Sicherheit für Kämpfer und Zuschauer sind für den Veranstalter die höchste Priorität.