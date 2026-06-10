Das Projekt „SpardaSurfSafe“ ist in Göppingen zu Gast und klärt mit spannenden Live-Hacking-Vorträgen über Chancen und Risiken im Internet auf.

Ob im privaten Alltag oder im familiären Umfeld: Digitale Medien sind allgegenwärtig. Umso wichtiger ist es, typische Gefahren im Netz zu erkennen und sich wirksam davor zu schützen. Auf der Bühne vermittelt Profi-Hacker Erwin Markowsky praxisnah und verständlich, wie Cyberkriminelle vorgehen, welche Risiken bei der Nutzung von Social Media, Apps oder Online-Diensten bestehen und wie sich jeder Einzelne sicher im Internet bewegen kann. Inhaltlich greift der Referent dabei zentrale Themen wie Datenschutz und Privatsphäre, Fake News, Cybermobbing oder Online-Anonymität auf.

Die Erwachsenenveranstaltungen sind Teil eines ganzheitlichen Präventionskonzepts: Während Schülerinnen und Schüler bereits vormittags durch interaktive Live-Hacking-Vorträge für Gefahren im Netz sensibilisiert werden, haben abends Erwachsene und Eltern die Gelegenheit, einem Profi-Hacker über die Schulter zu schauen.

Ziel der Vorträge ist es, nicht nur für digitale Risiken zu sensibilisieren, sondern auch konkrete Handlungskompetenz zu vermitteln. Teilnehmende erhalten alltagstaugliche Tipps, um sich selbst und andere besser zu schützen und sicherer im digitalen Raum zu agieren, darunter der Einsatz von Kinderschutz-Software im familiären Kontext, Grundlagen der E-Mail-Sicherheit, aber auch der reflektierte Umgang mit Online-Angeboten und Künstlicher Intelligenz.

Über SpardaSurfSafe

Veranstalter und Träger von SpardaSurfSafe ist die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg, die gemeinsam mit dem Kultusministerium Baden-Württemberg, dem Verein Sicherheit im Internet e. V. und dem Landesmedienzentrum Baden-Württemberg das Großprojekt bereits seit 2011 durchführt. In Kooperation mit den Cyber-Security-Experten der 8com

GmbH & Co. KG wurde ein Konzept entwickelt, das die Schüler im Rahmen des Unterrichts im Umgang mit den Neuen Medien aufklärt.