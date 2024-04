Spargel – Degustationsmenü

Mit Hilfe konsequenter Mengenbegrenzung im Winter und Ertragsregulierung im Sommer freut sich die Familie Heid im Herbst über gesunde, vollreife Trauben, aus denen extraktreiche, harmonische Weine entstehen. Jeder einzelne Rebstock muss sich wohlfühlen, damit seine Trauben Geschmack und Aromen erhalten. Hier hat man sich dem ökologischen Weinbau verpflichtet (Bio-zertifiziert DE-Öko-006), um die Natur noch stärker zu berücksichtigen – Die Maxime: »klein aber fein«…

Verkosten Sie wunderbare Weine mit aufeinander abgestimmten Aromen und genießen Sie dazu ein leckeres 5 Gang Menü von unserem Küchenteam.

Menü:

Amuse Bouche

***

Spargel / Pasta / Butter / Sprossen / Tomate

***

Spargel / Praline

***

Kalb/ / Spargel weiß / Spargel grün / Erbsen / Karotte / Morchel / Kartoffel

***

Spargel / Himbeere / weiße Schokolade / Hafer

(Wenn Unverträglichkeiten bekannt sind, sollten Sie das im Voraus mit uns besprechen…

Kontakt: info(at)mauerwerk.de)

Der Vorverkauf für die Tickets findet im Mauerwerk an der Restauranttheke statt, zu den üblichen Öffnungszeiten. (oder natürlich per Mail an: info(at)mauerwerk.de -> bitte Event und Datum angeben!)

In Kooperation mit dem Weinhaus Alte Brennerei in Herrenberg.