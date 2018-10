Spark "On the Dancefloor"

In dem Programm "On the Dancefloor" wirbelt Spark mit rasantem Schwung, atemberaubender Virtuosität und einer einzigartigen Mischung aus Klassik, Minimal Music und Avantgarde durch die Jahrhunderte. In der Tradition barocker Pasticci holen die fünf Ausnahmemusiker zum 360 Grad-Blick aus und stellen Tanzsätze aus barocken Suiten, klassischen Zyklen und romantischen Werken in eigenen Sets zusammen, um den Zuhörer schließlich mit aktuellen Klängen mitten ins Hier und Jetzt zu katapultieren.