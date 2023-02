Im Kern klassisch, nach außen eigenwillig, neugierig und unangepasst : Das ist Spark, die Gruppe, die ihr Ideenzelt auf einem offenen Feld zwischen Klassik, Minimal Music und Avantgarde aufschlägt. Das ECHO-Klassik-prämierte Ensemble führt beim Konzert in Backnang drei Ikonen der westlichen Musik zusammen : Johann Sebastian Bach als Urvater der klassischen Kunstmusik, Luciano Berio als einer der prägendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und die Beatles als Titanen der Popmusik. So verschieden diese drei Klangwelten zunächst erscheinen, so eint sie der Geist des Visionären, ein Ausdruck subtiler Sinnlichkeit und das Flair beständiger Neugier. In spannenden Sets und innovativen Collagen zeigt Spark auf, dass ein wenig Bach wohl überall zu finden ist, etwas Berio auch in den Beatles steckt und umgekehrt – und dass der Spirit von Berio und den Beatles schon bei Bach spürbar war. Dabei erschließt das Ensemble sich und seinem Publikum beständig neue Klänge und Szenerien, verbindet Vertrautes mit Ungehörtem, erweitert, erläutert, kontrastiert und schafft einen lebendigen Dialog zwischen Barock und Moderne. Ungeniert und selbstverständlich bedient sich Spark aus sämtlichen Schubladen, sprengt überflüssige Grenzen und zelebriert mit leidenschaftlicher Hingabe vor allem eins : gute Musik !