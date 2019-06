16. Sparkassen Bundesligacup

Seit mittlerweile 15 Jahren ist die obere Riege des Jugendfußballs zu Gast in Schwäbisch Hall. Der Sparkassen Bundesligacup 2018 findet von Freitag, den 20. bis Sonntag, den 22. Juli statt.

Vor 15 Jahren startete der erste Bundesligacup mit zehn Teams. Bereits bei seiner ersten Auflage war das Starterfeld hochkarätig besetzt. Zu Gast waren damals unter anderem der 1. FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt und Manchester City. Voller Spannung wurde das Turnier nicht nur von 1200 Zuschauern, sondern auch von den für die Organisation verantwortlichen Haller Sportfreunden verfolgt. Für das Ziel, eine Tradition zu starten, war nicht nur die Resonanz der Zuschauer entscheidend. Michael Kauczinski, 2004 Trainer der U19 des Karlsruher SC und heute Trainer des 2. Ligisten FC St. Pauli, attestierte eine »vorbildliche Organisation«. Claus Schromm, Betreuer des Turniersiegers 1860 München, sprach dem Turnier ebenfalls ein Lob aus: »Hut ab vor dem, was hier in kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde«.

In 15 Jahren hat dieses Turnier bereits viele Mannschaften, Spieler und Trainer in Schwäbisch Hall begrüßen dürfen. Zwei Fußballehrer, die nicht nur beim Bundesligacup für Aufmerksamkeit gesorgt haben, sind der ehemalige VfB Stuttgart Trainer Hannes Wolf und Domenico Tedesco, der in der abgelaufenen Saison Schalke 04 zur Vizemeisterschaft geführt hat. Eine große Konstante ist der FC Schalke 04 mit seinem Trainer Norbert Elgert. Die Mannschaft aus der Knappenschmiede ist nicht nur Rekordteilnehmer mit 14 Teilnahmen, sondern auch Rekordsieger mit sechs Siegen. Große Abwechslung gab es bei den internationalen Teams. Jugendmannschaften aus der ganzen Welt waren bereits in der Siederstadt zu Gast - aus Brasilien der FC Belo Horizonte, aus Mexico Tigres Monterrey und aus China der Guangzhou Evergrande TFC. Neun verschiedene Vereine aus den unterschiedlichsten Ländern haben bereits ihr können mit den deutschen Teams gemessen.

Weltweiten Ruhm haben bereits mehrere ehemalige Spieler des Sparkassen Bundesligacup erreicht. Im Jahr 2014 errangen fünf ehemalige Teilnehmer mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien den WM Sieg – Shkodran Mustafi, Benedikt Höwedes, Manuel Neuer, Mesut Özil und Jerome Boateng.

Im 15. Jahr des Turniers gibt es auch wieder viel Altbewährtes zu sehen. So wird es wieder ein starkes Teilnehmerfeld geben. Die drei Staffelmeister der Jugendbundesliga – Schalke 04, 1899 Hoffenheim und Hertha BSC – sind zu Gast. Mit der Hertha ist zugleich der amtierende Deutsche U19 Meister mit dabei. Aus dem hohen Norden wird, wie bereits im Vorjahr, Werder Bremen teilnehmen. Aus dem Süden können die Zuschauer die nächste Generation der Jungen Wilden des VFB Stuttgarts mitverfolgen und, wie bereits bei der ersten Auflage des Turniers, sind der 1.FC Nürnberg und die Eintracht aus Frankfurt wieder mit von der Partie. Komplettiert wird das Feld durch die U19 Mannschaft der Sportfreunde Schwäbisch Hall. Neu wird hingegen beim diesjährigen Bundesligacup sein, dass die entscheidenden Spiele Live im Internet übertragen werden (www.fussball.airtango.live). Dies ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des zur Tradition gewordenen Sparkassen Bundesliga Cups.