Sparkassen-Lichtermeer

Die Heilbronn Marketing GmbH veranstaltet den regional größten Laternenumzug mit Ross und Reiter – und lädt alle kleinen und großen Laternenläufer mit ihren Familien herzlich an den Platz am Bollwerksturm ein.

Bereits um 14:30 Uhr startet die Lampionausgabe an die Kinder, die keine Laterne haben. Gleichzeitig sind alle aufgerufen, mit ihren individuell gestalteten Laternen zu kommen.

Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm werden Kinderherzen höherschlagen lassen. Leckeres Essen, sowie Kinderpunsch und Glühwein verkürzen die Wartezeit bis zum Lauf, der um 19 Uhr startet.

Laternenlauf (Strecken)

Die verkürzte Strecke von einem Kilometer geht vom Bollwerksturm über die Adolf Cluss Brücke zur experimenta und über den ZEAG-Steg zurück zum Bollwerksturm. Die längere Strecke misst etwa zwei Kilometer und verläuft nach der experimenta in Richtung Jugendherberge, über die Bleichinselbrücke durch den Campuspark und über die Neckarbühne zurück zum Bollwerksturm.

Programm - Platz am Bollwerksturm

Märchenhafte Bühnenshow: Clownin Betty u.a. als Waldhexe Fabula, Zauberin Saladina und Drache Franz

15 - 19 UhrLampion Ausgabe am Kreissparkassen-Zelt, gegenüber vom Soleo

16 - 16:30 Uhr1. Bühnenauftritt „Zauberin Saladina und Franz der Drache“

16:40 - 17 UhrAuftritt Skydance – Tanzgruppe

17 - 17:30 Uhr2. Bühnenauftritt „Waldhexe Fabula lädt zur Hexenstunde“

17:30 - 17:45 UhrAuftritt Skydance - Tanzgruppe

18 - 18:30 Uhr3. Bühnenauftritt „Zauberin Saladina und Franz der Drache“

19 UhrLampion-Rundlauf mit Pferd (1km / ca. 20 Min. und 2km / ca. 40 Min.)

19:20 UhrRückkehr / Verweilen

21 UhrEnde