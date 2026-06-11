Sparkassen-Lichtermeer

Die Heilbronn Marketing GmbH veranstaltet den regional größten Laternenumzug mit Ross und Reiter – und lädt alle kleinen und großen Laternenläufer mit ihren Familien herzlich an den Platz am Bollwerksturm ein.

Ob klein oder groß, jung oder alt – alle, die Laternen lieben, sind herzlich willkommen!

Falls du noch keine Laterne hast, ist das gar kein Problem. Ab 15 Uhr kannst du dir direkt vor Ort einen hübschen Lampion am Stand der Sparkasse abholen. Wer schon eine eigene Laterne gebastelt hat, darf sie natürlich mitbringen und stolz präsentieren.

Bevor der große Umzug startet, sorgt ab 16 Uhr ein spannendes Kinderprogramm für beste Unterhaltung. Auf der Bühne kannst du ab 16 Uhr die Stars Ernie und Bert erleben und während der Ernie und Bert Mitmach-Show aktiv mitmachen. Und wenn du gerne tanzt, wirst du begeistert sein: Die Tanzgruppe der Tanzschule Wölbing bringt mit schwungvollen Auftritten alle zum Staunen. Zudem verkürzen leckeres Essen, sowie Kinderpunsch und Glühwein die Wartezeit bis zum Lauf, der um 19 Uhr startet.

Laternenlauf (Strecken)

Die verkürzte Strecke von einem Kilometer geht vom Bollwerksturm über die Adolf Cluss Brücke zur experimenta und über den ZEAG-Steg zurück zum Bollwerksturm. Die längere Strecke misst etwa zwei Kilometer und verläuft nach der experimenta in Richtung Jugendherberge, über die Bleichinselbrücke durch den Campuspark und über die Neckarbühne zurück zum Bollwerksturm