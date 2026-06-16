Sparkassen Summer Open: Dieter Thomas Kuhn mit der SWR Big Band

Sparkassen Carré Mühlbachäckerstraße 2, 72072 Tübingen

Dieter Thomas Kuhn covert sich selbst! 

Der Gentleman des deutschen Schlagers greift tief in sein eigenes Repertoire und interpretiert seine Songs gemeinsam mit der virtuosen SWR Big Band – dem ehemaligen „Südfunk Tanzorchester“.

Üppig arrangiert in nostalgischem Show-Glanz, aber stets mit jener selbstironischen Stilsicherheit, die ihn seit Jahrzehnten zu einer Ausnahmeerscheinung der deutschen Musikszene macht. 

Große Bläsersätze und klassischer Big-Band-Sound verschmelzen mit seiner unverwechselbaren Stimme zu einem lebendigen Klangbild, das überrascht und zugleich sehr vertraut wirkt. Holt die Sonnenblumen raus!

Exklusiv bei zwei Live-Konzerten im Rahmen des „Sparkassen Summer Open 2026“ in Tübingen wird dieses außergewöhnliche Album zelebriert.

Großes Orchester!

Große Gefühle!

Großer Auftritt!

Info

Sparkassen Carré Mühlbachäckerstraße 2, 72072 Tübingen
Konzerte & Live-Musik
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