SPARKASSEN SUMMER OPEN: SWR1 Pop & Poesie „In the Air Tonight”

Es liegt was in der Luft bei SWR1 Pop & Poesie in Concert. Die erfolgreiche Bühnenshow geht mit einem neuen Programm auf Tour. „In The Air Tonight” ist eine Hommage an den gleichnamigen Hit von Phil Collins aus dem Jahr 1981 und einer von vielen Lieblingshits der SWR1 Hörerinnen und -Hörer. Die Mischung aus Konzert, Lesung, Comedy und Show sorgt regelmäßig für ausverkaufte Hallen und Plätze. Die Musiker*innen, Sänger*innen und Schauspieler*innen interpretieren die größten Hits aller Zeiten so, dass die Titel in einem ganz neuen Licht erscheinen.