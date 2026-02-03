1. SPASSIX Comedy Nacht 3B

Die SPASSIX Comedy Nacht feiert ihre am 19. März Premiere in Bietigheim, Besigheim und Bönnigheim. Schon über 10.000 Gäste begeisterte die Kombination aus Comedy und Genuss in der ganzen Region. In jedem Lokal treten an diesem Abend vier Comedians in vier Shows auf. Alle Comedians sind bekannt aus den beliebtesten TV-Formaten und werden die Besucher bespaßen. Mit dabei sind: Berhane Berhane, Christoph Maul, Leibssle, Özgür Cebe und Peter Soltau.

E-Tickets gibt es hier.