SPASSIX Comedy-Nacht Heilbronn

Am 6. November geht es weiter - acht Comedians kommen und spielen in acht Lokalen. Alle Comedians sind bekannt aus den beliebtesten TV-Formaten und werden die Besucher bespaßen. Tuchfühlung mit den Comedians ist garantiert - schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Diese Comedians sind dabei: Christoph Maul (Live und ungeprobt), Ciro Visone (Der Pizzabäcker), Dimi Monsta (Türsteher aus Berlin), Frank Fischer (Gagaland), Henning Schmidtke (Es ist nicht alles so Scheiße, wie Du denkst), Sertac Mutlu (Stimmen im Kopf), Tim Perkovic (Das Quiz) und Toby ­Rudolph (Zauber-Comedy).

Nun muss man nur noch sein Lieblingslokal auswählen:

Altes Theater: moderne, internationale Cross Over Küche, u.a. mit mediterranen und orientalischen Einflüssen. Campus Garden: saisonale, trendig interpretierte Speisen und Gerichte aus der ganzen Welt. Jägerhaus: traditionelle deutsche Gerichte und saisonale Spezialitäten sowie vegetarische Optionen.Neckarsulmer Brauhaus: typische, schwäbisch-regionale Wirtshausküche und das leckere, selbstgebraute Bier. Pane e Vino: abwechslungsreiche italienische Küche mit frisch zubereiteter Pasta, köstlichen Pizzen und saisonalen Spezialitäten. Parkhotel: schwäbische Spezialitäten von Maultaschen bis Zwiebelrostbraten. Roadhouse Club: regionale Küche vom Schnitzel mit Pommes bis Maultaschen. Weitblick da Franco: eine exquisite Auswahl an mediterranen und regionalen Gerichten - frische Pasta, kreative Fisch- und Fleischgerichte und erlesene Weine.