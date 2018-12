SPASSIX - Comedy-Nacht Schwäbisch-Hall

× Erweitern SPASSIX - Die neue Comedy-Nacht in Schwäbisch Hall

SPASSiX feierte im November eine komplett ausverkaufte Premiere. Im März geht‘s weiter. In fünf Locations treten jeweils fünf Comedians auf. Der Gast bezahlt einmal (17 Euro VVK, 20 Euro Abendkasse) und verbringt dann einen kurzweiligen Abend in der Location seiner Wahl. Einlass ist um 18 Uhr, die erste Show beginnt um 19.30 Uhr. Es sind wieder dabei: Hotel Hohenlohe, Gasthof Goldener Adler, Kultbucht im alten Schlachthaus, Landhaus Rössle und Sudhaus an der Kunsthalle Würth. Die Comedians sind: Heinz Gröning, Lüder Warnken, Dominik Herzog, Atze Bauer und Lukas Wandke. tickets in allen Locations, bei der tourist info Schwäbisch hall und auf www.spassix.de .

2. SPASSIX Comedy-Nacht, 5 Locations, 5 Comedians

Fr. 29. März, Einlass 18 Uhr, Beginn 19.30 Uhr, Schwäbisch Hall,

Schwäbisch Hall, www.spassix.de