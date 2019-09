Spassix - Comedy Nacht Würzburg

Die SPASSIX Comedy-Nacht steigt nun auch in Würzburg: Am 24. Oktober kann man in vier Locations an einem Abend jeweils vier Comedians, bekannt u.a. aus Quatsch Comedy Club und Nightwash, live und hautnah erleben. Der Gast bezahlt einmal (15 Euro im Vorverkauf, 18 Euro an der Abendkasse) und verbringt dann einen kurzweiligen Abend in der Location seiner Wahl. Die Gäste verbringen den ganzen Abend in der Location ihrer Wahl und die Comedians wandern (oder fahren) von einer Location zur nächsten. Einlass ist ab 18 Uhr, die erste Show beginnt um 19.30 Uhr. Weiter geht’s mit der zweiten Show um 20.15 Uhr usw. Die Comedians spielen jeweils ein Kurzprogramm von circa 30 Minuten, danach ist eine Pause, in der man etwas essen und trinken oder sich unterhalten kann.

Diese Locations sind dabei: Besitos, Enchilada, Martinsklause und der Würzburger Hofbräukeller. Die Comedians sind: Thomas Schmidt, Jakob Friedrich, Jörg Kaiser und Das Eich.