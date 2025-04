SPASSIX – Die Comedy Nacht blickt nun schon auf sieben erfolgreiche Comedy-Nächte in Heilbronn zurück. Alle fanden im April und im November statt – immer »Indoor«. Nun geht SPASSIX »Open Air« - am Donnerstag, den 7. August kommen fünf Comedians und bespielen fünf Open-Air-Bühnen in und um Heilbronn. Alle Comedians bringen SPASSIX-Erfahrung mit und sind bekannt aus den gängigen TV-Formaten wie Quatsch Comedy Club oder Nightwash. Sie werden die Besucher erstmals im Freien bespaßen. Tuchfühlung mit den Comedians ist garantiert – dann man sitzt auch beim Open-Air-Format nur wenige Meter vor der Bühne! Das erfolgreiche und besondere Konzept von SPASSIX bleibt: In jeder Location treten an diesem Abend jeweils vier Comedians in vier Shows nacheinander auf. Die Locations selbst sind recht unterschiedlich: Das Heilbronner Jägerhaus ist bereits siebenfach SPASSIX-erprobt und verlagert nur die Spielstätte in den großen Biergarten. Auch das Weingut Kurz-Wagner auf dem Haigern zwischen Talheim und Flein war schon mehrmals dabei – dort findet das Event im schönen Innenhof statt. Neu dabei ist das neu eröffnete Restaurant pane e vino im Golfclub Schloss Liebenstein in Neckarwestheim. Ebenfalls erstmals dabei sind die Lauffener Weingärtner. Im Innenhof der Genossenschaft, wo sonst das legendäre Lauffener Weinfest stattfindet, bietet sich eine schöne Kulisse für SPASSIX. Die fünfte Location ist der Biergarten des erst kürzlich umgebauten RoadHouse in Heilbronn-Böckingen. Die Comedians sind Leibssle, Bademeister Schaluppke, Berhane Berhane, Christoph Maul und Henning Schmidtke. Tickets sind immer bezogen auf die jeweilige Location. Diese gibt‘s bereits im ermäßigten Vorverkauf - Online als E-Ticket und als Hard-Ticket vor Ort bei allen Locations.