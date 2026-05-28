2. SPASSIX Open Air

Nach der erfolgreichen ­Premiere letzten Sommer kommt die Open Air Version der beliebten SPASSIX Comedy Nacht am 13. August wieder nach Heilbronn, Talheim, ­Neckarwestheim und Lauffen. Alle Comedians bringen SPASSIX-Erfahrung mit und sind bekannt aus den beliebtesten TV-Formaten. Tuchfühlung mit den Comedians ist garantiert – dann man sitzt auch beim Open-Air-Format nur wenige Meter vor der Bühne! diese Comedians sind beim SPASSIX Open Air dabei: Ciro Visone (Mainzer Pizzabäcker), Thomas Schmidt (Bitter & Sweet), C. Heiland (Schönheit, Liebe, Wurstsalat), Marcelini & Oskar (Bauchredner) und Niko Formanek (Wiener Schmäh und Midlife-Crisis).

SPASSIX Comedy Nacht »Open-Air«, Do. 13. August 2026, Einlass: 18 Uhr, Shows ab 19:30 Uhr, Tickets ab 23 €, www.spassix.de

Heilbronn 74072 Heilbronn
