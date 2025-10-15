Am 6. November geht es weiter - sieben Comedians kommen und spielen in sieben Lokalen. Alle Comedians sind bekannt aus den beliebtesten TV-Formaten und werden die Besucher bespaßen.

Alle Comedians sind bekannt aus den beliebtesten TV-Formaten und werden die Besucher bespaßen. Tuchfühlung mit den Comedians ist garantiert - schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne! Diese Comedians sind dabei: Berhane Berhane, Dennis Boyette, Jörg Kaiser, Michael Schönen, Oleg Weiß, Stefan Kurz und Maurice Grange.

4 Shows ab 19.30 Uhr, Letzte Show startet um 22 Uhr, Gruppenticket 23 €, Das Gruppenticket gilt ab 5 Personen und ist nur online verfügbar, Einzelticket 26 €, 30 € an der Abendkasse (falls noch verfügbar), E-Tickets und alle Infos unter www.spassix.de