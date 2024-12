Nach dem Erfolg der letzten SPASSIX – Comedy Nacht vom 7. November geht es weiter. Acht Comedians kommen nach Heilbronn und spielen in acht Lokalen. Alle Comedians sind bekannt aus TV-Formaten wie Quatsch Comedy Club oder Nightwash und werden die Besucher bespaßen. Tuchfühlung mit den Comedians ist dabei garantiert - schließlich sitzt man nur wenige Meter vor der Bühne!

Das besondere Konzept von SPASSIX: In jedem Lokal treten an diesem Abend jeweils vier Comedians in vier Shows auf. Einlass in den Lokalen ist 18 Uhr. In allen Lokalen gibt es hervorragende Küche und leckeres Essen, so dass die Gäste vor den Shows etwas genießen und sich stärken können. Die Comedians spielen, beginnend mit dem 1. Set um 19:30 Uhr, jeweils ein Kurzprogramm von circa 25 Minuten, danach ist eine ungefähr gleichlange Pause, in der man etwas trinken oder sich unterhalten kann.

Während die Comedians von Lokal zu Lokal ziehen, bleiben die Gäste den ganzen Abend im ausgewählten Lokal und verbringen dort den Abend. Die vierte und letzte Show startet um 22 Uhr – ein abendfüllendes und gleichzeitig kurzweiliges Programm ist somit garantiert. „Die SPASSIX Comedy-Nacht ist ein tolles Event, das hervorragend zeigt, wie lebendig und vielseitig unsere Heilbronner Gastronomie ist“, erklärt der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, Steffen Schoch das Engagement des Stadtmarketings.

Alle Infos und Tickets unter: www.spassix.de