Spatz und Engel erzählt die Geschichte der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen dem „Spatz von Paris“ Édith Piaf und dem „blauen Engel“ Marlene Dietrich.

Beide gehören zu den größten Ikonen des Chansons, die unterschiedlicher kaum hätten sein

können. Auf der einen Seite die leidenschaftliche Göre, die auf den Straßen von Paris aufwuchs, auf der anderen Seite die kühle Schönheit aus preußisch-bürgerlichem Milieu. Édith Piaf und Marlene Dietrich zeichnet eine Mischung aus Eigensinn und

Freiheitsliebe aus, die ihre Anziehungskraft verstärken mag. Zwei kapriziöse Diven - verbunden durch herausragende künstlerische Erfolge und private Skandale. Die Geschichte wird musikalisch nicht nur untermalt, sondern dank der dramaturgisch

durchdachten Auswahl live performter Hits raffiniert gesanglich weitererzählt.