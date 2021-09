Spaziergang in die Ferne - Von der Isar nach Buenos Aires

Übersetzt bedeutet der Name des Duos „Paseo“ „Spaziergang“ und leichtfüßig flanieren der Akkordeonist Rainer Gruber und Jan Eschke am Klavier in unterschiedlichen musikalischen Stilen. Es erklingen Filmmusik-Melodien sowie eigene Kompositionen und Improvisationen, die den Zuhörer auf eine Reise von der Isar und dem Staffelsee bis nach Andalusien und Buenos Aires mitnehmen. Gemeinsam mit Ulrike Möller, die aus Reise- und Abenteuerberichten aus der Ferne liest, entsteht ein stimmungsvolles Programm, das von der Melancholie des Fernwehs ebenso erzählt wie von dem unbändigen Temperament eines argentinischen Tangos. Ulrike Möller und NN, Rezitation - Duo PASEO (Rainer Gruber, Akkordeon und Jan Eschke, Klavier) Tickets sind erhältlich bei allen bekannten Reservix VVK Stellen und online: www.reservix.de