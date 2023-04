Vom 12. bis 15. Juni sind Heilbronn und Neckarsulm Gastgeberstädte für Special Olympics-Athletinnen und Athleten aus Chile. Special Olympics sind die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit mentaler, seelischer und mehrfacher Beeinträchtigung.

Die diesjährigen Special Olympics-Weltspiele finden im Anschluss an den chilenischen Besuch in Berlin statt. Unsere Gäste erwartet ein buntes Programm, um unsere Region von ihrer schönsten Seite kennenzulernen, darunter ein Besuch der experimenta, eine Audi-Werksführung und ein großes Sportfest.

Special Olympics-Sportfest am 14. Juni mit Better Than und dem DJ-Duo DJ Sven und Mr_Shelden.

Begegnung, Sport, Spaß und viel Musik von Better Than und dem DJ-Duo DJ Sven und Mr_Shelden erwarten Sie beim großen Sportfest ab 17:30 Uhr im Pichterich-Stadion in Neckarsulm. Zu Beginn wird ein kleines special-olympisches Feuer entzündet.

Anlass ist das Special Olympics-Host Town Program: Heilbronn und Neckarsulm heißen eine Delegation aus Athletinnen und Athleten aus Chile willkommen, bevor diese zu den Special Olympics-Weltspielen nach Berlin weiterreisen.

Seien auch Sie dabei!

Barrierefreiheit: Bei Assistenzbedarf wenden Sie sich bitte an irina.richter@heilbronn.de.

Veranstalter: Stadt Heilbronn und Stadt Neckarsulm.