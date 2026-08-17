Speckstein-Werkstatt

Speckstein ist ein faszinierendes Material für kreative Kinder. Er kann sehr leicht bearbeitet werden. Durch Raspeln, Feilen, Schleifen und Wachsen kann man wunderschöne Handschmeichler und kleine Figuren oder Skulpturen herstellen. Es macht viel Spaß mit diesem besonderen Material zu arbeiten und eigene Ideen umzusetzen. Kleine Steine sind vorhanden. Bitte unempfindliche Kleidung und für die kleine Pause zwischendrin ein Getränk mitbringen.