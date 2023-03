Speed-Dating 2023 – sichere Dir jetzt Deinen Ausbildungsplatz

Am Montag, 27. März 2023, findet von 14.00 – 17.00 Uhr im Kronenzentrum Bietigheim wieder ein Speed-Dating für Ausbildungsplätze mit Beginn im Jahr 2023 statt. Fast 50 namhafte Firmen aus dem Landkreis Ludwigsburg erwarten die ausbildungssuchenden Jugendlichen. Im Angebot sind Ausbildungsstellen von A wie Altenpfleger, über B wie Bachelor of Arts – Spedition, Transport, Logistik oder R wie Restaurantfachfrau/ -mann bis hin zu Z wie Zerspanungsmechaniker.

Das Azubi-Speed-Dating bietet die einmalige Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre direkt in Kontakt mit den Ausbildungsverantwortlichen von Betrieben aus dem Landkreis zu treten. Das Konzept ist einfach: Ähnlich der romantischen Variante des Speed-Datings haben die Bewerberinnen und Bewerber Zeit, sich während eines persönlichen Gesprächs für den jeweiligen Ausbildungsplatz zu empfehlen und bei den Ausbildenden einen bleibenden, positiven Eindruck zu hinterlassen. Danach wird gewechselt für das nächste Date mit dem nächsten Unternehmen. Bei gegenseitigem Interesse wird in der Regel ein weiterer Gesprächstermin oder ein Praktikum vereinbart, aus dem sich im Idealfall ein Ausbildungsplatz im Wunschberuf ergibt.

Interessierte, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz für dieses Jahr sind, können einfach vorbeikommen, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird empfohlen, ausreichend vollständige Bewerbungsmappen zum Speed-Dating mitzubringen, um diese den Unternehmen direkt überreichen zu können.

Neben dem persönlichen Kennenlernen der Ausbildungsbetriebe bietet die Veranstaltung noch weitere Extras. Bei der Ausbildungsplatzbörse finden die jungen Bewerberinnen und Bewerber alle noch unbesetzt gemeldeten Ausbildungsplatzangebote für das Jahr 2023. Am Stand der Berufsberatung gibt es Hilfe bei der Berufsorientierung sowie einen Bewerbungsmappen-Check.

Veranstaltungsdaten:

Montag, 27. März 2023, 14.00 – 17.00 Uhr

Kronenzentrum Bietigheim, Mühlwiesen 6, 74321 Bietigheim - Bissingen