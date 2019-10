Skibazar 2019

Am Samstag, den 16. November 2019, veranstaltet die Skizunft Calw in der Gemeindehalle Stammheim ihren traditionellen Winterartikelbasar.

Getreu dem Motto: „Wie jedes Jahr in der Novemberzeit, steigt der Skibasar für alle Leut‘! Bringt reichlich Eure Winterartikel zu uns her, kauft Andere, dann habt ihr am Ende mehr!“ können gut erhaltene Snowboards und taillierte Alpin-Ski mit Bindungen, Langlaufski, Stöcke, Ski- und Snowboardschuhe sowie Wintersportbekleidung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten und gekauft werden, die den sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen.

Die zu verkaufenden Artikel sollten in einem sauberen und gepflegten Zustand sein und können am Samstag von 10 bis 12 Uhr in der Gemeindehalle abgegeben werden. Der Verkauf und die Beratung erfolgt durch die Ski- und Snowboardlehrer der Skizunft Calw und findet von 14:00 bis 15:30 Uhr statt. Die Abholung der nicht verkauften Artikel sowie die Auszahlung des Verkaufserlöses erfolgt von 15:30 – 16:00 Uhr.