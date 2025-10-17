Speiltrieb - Improtheater - Saisonopener

Frisch erholt und mit vielen neuen Impulsen startet das Improtheater SpielTrieb in die neue Spielzeit. 

Freut euch auf eine Impro-Show mit allen Facetten - Szenen in kurz und lang, laut und leise, tiefgründig und flachwitzig, energiegeladen und nachdenklich, romantisch und böse, aber - wie immer - alles vor euren Augen live improvisiert. Freier Eintritt - jede:r gibt am Schluss, was ihm der Abend wert war.

