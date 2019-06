Spektakuläre "1, 2 oder 3" - Bühnenshow zum Mitmachen + Mitraten

"Ob ihr wirklich richtig steht ... seht ihr wenn das Licht angeht!" So heißt es nach jeder Frage nicht nur im ZDFtivi - Kultklassiker "1, 2 oder 3", sondern auch in der lehrreichen "1, 2 oder 3"- Bühnenshow. Auftrittszeiten: 11:00 - 11:45 13:00 - 13:45 14:30 - 15:15 16:00 - 16:45 Mit der originalgetreuen Spielkulisse, den originalen Spieljingles und Spiele-Programmierungen, mit Monitoren, die "1, 2 oder 3"-Intros und originale Einspielfilme zeigen, unter anderem einen Gruß-Clip von Elton. Gespielt wird auf den aus dem TV bekannten, farbig abgegrenzten, Spielfeldern. Wie im TV, treten auf der Bühne 3 Teams gegeneinander an, wobei das Publikum in das Show-Geschehen auf der Bühne ausdrücklich mit eingebunden wird und den einen oder anderen Tipp abgeben darf. Und nur die Kandidaten, die auf dem richtigen Feld stehen, dürfen sich einen Ball holen. Es gewinnt das Team mit den meisten Bällen.