Wenn man diese Band zum ersten Mal gesehen hat, ist es sofort um einen geschehen – und man kann sich die Adventszeit ohne diese besondere Weihnachtsshow einfach nicht mehr vorstellen.

Mittlerweile gehört „Spektakulatius“ wie der Christbaum oder der Weihnachtspunsch einfach dazu. Mit ihrem einzigartigen Repertoire aus traditionellen, modernen und eigenen Liedern, kunstvoll arrangiert, mit vierstimmigem Gesang, begleitet von einem vielseitigen Instrumentarium, begeistert die Band seit vielen Jahren – und weit über die Grenzen der Ostalb hinaus – ihr Publikum.

In einer gelungenen Mischung aus Humor und Besinnlichkeit entsteht ein unvergessliches Weihnachtserlebnis für Jung und Alt.