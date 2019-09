Wir nehmen jeden 1. Montag im Monat (bei Feiertagen Verlegung auf den 2. Montag im Monat) Ihre Sachspenden in unserem Lager in der Untere Rietstraße in Metzingen entgegen.

Wir nehmen folgendes an: Gut erhaltene und saubere Bekleidung und Schuhe für Damen, Herren und Kinder, Bettwäsche (auch weiß), Decken und Kissen, Handtücher, Inkontinenzhilfsmittel, Gehstöcke, Rollstühle, Nachtstühle, einteilige Matratzen, Spielsachen (keine Bücher) und intakte Fahrräder.