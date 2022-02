Spendenannahme für Ladies Bazar & Vintage Market

Am Freitag, den 07. Oktober und Samstag, den 08. Oktober 2022 findet der 5. Ladies Bazar & Vintage Market statt.

Hierfür sammeln wir Kleiderspenden. Schauen Sie in Ihrem Schrank nach, was Ihnen zu klein oder zu groß ist, was Sie seit 3 Jahren nicht mehr getragen haben und bringen Sie diese guterhaltenen Stücke zu uns. Wir nehmen Damenbekleidung aller Art – Kleider und Röcke, Blusen und Pullis, Jacken und Mäntel, Schuhwerk, Accessoires, Sportkleidung. Bitte keine Bade-, Nacht- oder Unterwäsche, keine Männerbekleidung, keine Bücher, keine Haushaltsgegenstände.

Abgabeort: Blumhardt-Haus, Immanuel-Hohlbauch-Str. 26, Göppingen

Kontakt:

Jennifer Baer-Engel, 0157 73019719, engeljbr@gmx.de

Annebärbel Kohn, 07161 250217, annekohn@t-online.de

Katrin Berndt, 0177 1641683, katrin.berndt2@web.de