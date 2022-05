Spendenführung Historisches Plochingen

Bevor die Plochinger Stadtkirche St. Blasius am Himmelfahrtswochenende zwecks Sanierung für ein Jahr ihre Türen schließt, bietet die PlochingenInfo am 13. Mai um 16 Uhr nochmals die Stadtführung „Historisches Plochingen – Fachwerk und Kirchberg“ an.

Die gotische Stadtkirche, welche von einer eindrucksvollen Wehrmauer umfriedet ist, thront weithin sichtbar auf dem Plochinger Kirchberg, umgeben von einem historischen Gebäudeensemble und dem Stadtfriedhof. Im Kircheninneren befinden sich neben wertvollen mittelalterlichen Ausstattungsstücken einige große Glasfenster des Künstlers H.G. von Stockhausen.

Die Führung zählt zu den Lieblingsführungen des Plochinger Gästeführers Willi Stuhler, der den eineinhalbstündigen historischen Stadtspaziergang vom Marktplatz mit seinen bedeutenden Fachwerkbauten bis zum Kirchberg begleiten wird. Die Teilnehmer zahlen diesmal keinen festen Betrag, sondern dürfen mit einer freiwilligen Spende die Renovierung der Stadtkirche unterstützen.

Eine Anmeldung ist über die PlochingenInfo (tourismus@plochingen.de oder 07153-7005 250) möglich.