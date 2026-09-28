Unter dem Titel „Das schönste Geräusch der Welt – Ein Abend mit Sperling und Orchester“ kündigen Sperling ein außergewöhnliches Live-Projekt an:

Das Hunsrücker Quartett, das deutschsprachigen Rap, Post-Hardcore und Cello zu einem ganz eigenen Sound verbindet, spielt ein einmaliges Konzert in der TauberPhilharmonie. Zum ersten Mal treten Sperling in dieser Konstellation auf und bringen zehn ihrer Songs gemeinsam mit einem 12-köpfigen Ensemble auf die Bühne.

Für diesen Abend werden die Songs eigens neu arrangiert und in einem klassischen Konzerthaus live aufgeführt und aufgenommen. Damit entsteht ein Konzert, das nicht einfach eine weitere Show ist, sondern ein besonderes Live-Erlebnis zwischen Rap, Post-Hardcore, Cello und Orchester. Die TauberPhilharmonie bietet dafür den passenden Rahmen: ein modernes Konzerthaus im ländlichen Raum, das an diesem Abend zum Treffpunkt für Popkultur, klassische Konzertatmosphäre und intensive Live-Energie wird.

Sperling stehen für Musik, die zwischen Melancholie, Wut, Verletzlichkeit und Aufbruch pendelt. Ihre wortgewandten Texte treffen auf atmosphärische Instrumentals, mal leise und nah, mal laut und aufbäumend. Mit 9,8 Millionen All-Time-Streams auf Spotify, zahlreichen ausverkauften Shows, Festivalauftritten unter anderem beim Deichbrand, Green Juice und Das Fest sowie Touren mit Bands wie Being as an Ocean und Blackout Problems hat sich die Band längst eine starke, eigene Fanbase aufgebaut.

Auch die Resonanz der Presse zeigt, wie besonders Sperling in der deutschsprachigen Musiklandschaft positioniert sind. Frontstage bezeichnete die Band als „eine der spannendsten und innovativsten Bands unserer Zeit“, Visions schrieb von einer „schonungslosen Platte“, während Gitarre und Bass den Sound als „organisch, dringlich und in jeder Sekunde ehrlich“ beschrieb.

Das Konzert in der TauberPhilharmonie ist das einzige bislang geplante Konzert in dieser Form. Die Plätze sind zugewiesen, wodurch der Abend bewusst als konzentriertes, hochwertiges Konzerterlebnis angelegt ist.