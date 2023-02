Indi(e)stinction-Festival

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2008 besteht die Independent-Music-Reihe »Indi(e)stinction« im Kulturzentrum franz.K und seit 2016 ist ihr ein eigenes Festival gewidmet. Vom 16. Februar bis zum 30. März findet jetzt schon das siebte Indi(e)stinction-Festival im franz.K in Reutlingen statt.

Über vier Wochen hinweg wird das gesamte Terrain von non-mainstream Rock- und Pop-Musik vermessen – so wie man sich durch das Independent-Regal seines geliebten Plattenladen stöberte und dabei allerlei Musik entdeckte, die man selbst gerne als »Indi(e)stcintion« eingeordnet hätte – von Vintage-Rock über Hamburger Schule, Singer-Songwriter, Punk-Rock, Stoner und Alternative.

Auch in diesem Jahr sind neben den Hauptacts spannende Supportbands dabei, wie Yeast Machine aus Tübingen oder The Snacks aus Reutlingen und über Reservix könnt ihr ein günstiges Kombi-Ticket kaufen.

Wir freuen uns auf ein tolles Festival und auf Euch!

Spermbirds

Seit mehr als 35 Jahren gehören Spermbirds zu den maßgeblichen Bands der europäischen Hardcore- und Punkszene. Das Debütalbum "Something To Prove" mit Songs wie "My God Rides A Skateboard" und "Try Again" ließ die Band um den US-Amerikaner Lee Hollis Ende der 1980er Jahren schnell zur Kultband werden. Im September 2019 erschien ihr neuntes und vielleicht letztes Studioalbum, umso mehr freuen wir uns, die legendären Spermbirds im franz.K begrüßen zu dürfen.

Nach dem Ausstieg von Lee erschienen Mitte der 1990er Jahre zwei Studioalben mit Nachfolger Ken Haus für GUN/BMG, die es sogar in die deutschen Albumcharts schafften. 1996 lösten sich die Spermbirds auf, um drei Jahre später – wieder mit Lee – zurückzukehren. Zwei weitere Studioalben und Tourneen durch Südafrika und Australien ließen sie endgültig unsterblich werden.

THE SNACKS

Genuss ohne Limit: Hier kommt der erste Mitternachtsimbiss mit Arschtritt! THE SNACKS sind das Richtige für die hungrigen Nächte zwischendurch. Klingt nach Pommes Rot-Weiß für Vice Squad, Cheeseburgern für die Ramones und Whiskey-Cola für Ideal! Serviert werden hausgemachte Punkrock-Happen mit eingängigen Melodien und treibenden, auch mal etwas vertrackteren Rhythmen. Immer scharf gewürzt mit ordentlich Energie und englischen und deutschen Texten. 2009 gegründet teilten sich THE SNACKS bisher die Bühne mit u. a. MDC, Wasted, Mary’s Kids, Sick Of Society, Boxhamsters, The Peacocks, Dritte Wahl, The Razorblades und nun auch mit den Spermbirds und Shirley Holmes.