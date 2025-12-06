Spezial Nikolauskonzert mit 7UP Massinga Project

Bei diesem besonderen Konzert zum Nikolaustag, geben sich Musiker von 7UP-CoverRock aus Tübingen, The Gents und Hollow Moon die Ehre.

Ein einmaliges Konzert wird zum Erlebnis für die Musiker und die Gäste. In ihrem bekannten rockigen Stil servieren sie Rock, Beat, Blues, Bluesrock, Balladen & more. Die flexible Zusammensetzung der Band bei dieser Veranstaltung verspricht, insbesondere beim Gesang und beim Zusammenspiel der Gitarristen, eine mitreißende Live-Erfahrung. Geprägt ist der Stil der Band durch ihre eigenständigen Coverversionen aus der Rockära der 70-ger Jahre. Damals tanzten und sangen junge Menschen ausgelassen oder träumten zu den zwischenzeitlichen Oldies.

Die ältere Generation hatte damals oft nur verständnisloses Kopfschütteln dafür übrig. Die Musik, die Kleidung, lange Haare war Ausdruck der damaligen Jugendbewegung. Heute fühlen sich wieder viele, ob jung oder alt, der Musik aus der eigenen Jugend, der Eltern oder Großeltern verbunden. Wer zum Konzert kommt, darf sich auf viel Spaß beim Tanzen und Mitsingen zu handgemachter Musik freuen. Die Band nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise! Zurück zu Titeln von den Animals über Gary Moore bis ZZ- Top.