Spezialrasse-Ausstellung der Leonberger Hunde

Am Sonntag, 1. Mai 2022, findet die 27. Spezialrasse-Ausstellung der Landesgruppe Baden-Württemberg des DCLH e.V. auf dem Vereinsgelände in der Bettelmannsreute in Leonberg statt.

In zwei Ausstellungs-Ringen werden bis zu hundert Leonberger Hunde vorgestellt und von zwei Richtern beurteilt. Sie erhalten einen Richterbericht und eine Formwertnote.

Es sind Leonberger unterschiedlichen Alters und Geschlechts zu sehen und zu erleben. Beginn des Richtens ist um 9.30 Uhr und wird am Nachmittag mit dem Ehrenring enden, in welchem die Sieger ermittelt werden.

Die platzierten Hunde in den jeweiligen Klassen erhalten Pokale, darüber hinaus wird dieses Jahr ein Albert-Hellener-Gedächtnis-Wanderpokal für die schönste Hündin vergeben.

Die Veranstaltung wird von der Landesgruppe bewirtet. Die Mitglieder freuen sich, viele Besucher in netter Atmosphäre zu begrüßen und die Wappentiere der Stadt hautnah erleben zu lassen.