Mit dem kammermusikalischen Zyklus „Spheres“ entführt das Trio aus Gitarre, Querflöte und Kontrabass das Publikum in poetische Klangräume voller Fantasie, Bewegung und Tiefe.

Komponiert von Ulrich Wedlich, besteht „Spheres“ aus zwölf musikalischen Miniaturen, die jeweils aus einer Wahrnehmung, einem Gefühl oder einer Vorstellung heraus entstanden sind – wie schwebende Klangblasen, die sich öffnen und den Blick in neue Welten freigeben. Mal pulsieren Rhythmen aus den Tiefen des Alls, mal funkeln Sternbilder am nächtlichen Himmel, dann wieder ziehen Nebel, Stürme und tänzerische Bewegungen am inneren Ohr vorbei.

Interpretieren wird dieses außergewöhnliche Werk ein hochkarätig besetztes Trio: Der Flötist Botond Rab begeistert mit seinem nuancenreichen Spiel und internationaler Konzerterfahrung, die Kontrabassistin Karoline Höfler bringt ihre enorme stilistische Bandbreite aus Jazz und freier Improvisation ein und Ulrich Wedlich selbst verleiht dem Werk an der Gitarre seine unverwechselbare Handschrift.