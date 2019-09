Spitz & Stumpf "Resümee"

Spitz & Stumpf feiern 2020 das Silberjubiläum ihrer Beziehung: 25 Jahre sind die beiden Pfälzer Glücksritter dann schon zugange.

Aber Eicheen hat den Blues … Friedel muss tief in die Trickkiste greifen, um seinen Freund vor tiefer Melancholie zu bewahren. Jedoch hat Friedel für alles eine Lösung parat – in diesem Fall „Triple R“: Resümiere, Revue passiere losse, Rekatapultiere. In einer Art Schocktherapie lässt er Eicheen noch einmal die Schlüsselszenen ihrer langjährigen Beziehung durchleben. Da bleibt vor Lachen kein Auge trocken. Denn es hört halt ääfach net uff zu bassiere…