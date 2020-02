Nummern wie "Schickeria", "Wo bist du?" und "Mir san a bayrische Band" begeistern noch heute Jung und Alt. Der größte Hit aber war "Skandal im Sperrbezirk". Jeder kennt Textteile dieses Hits und so mancher kann sich sogar noch an Rosis Nummer erinnern. Die Konzerte der Gang sind meistens ausverkauft wie auch die Jubiläumsauftritte der Band im Münchner Zirkus Krone. Der Name der Combo stammt übrigens aus dem Elvis-Klassiker "Jailhouse Rock". In dem Lied ist vom Gangster "Spider Murphy" die Rede.

Am Anfang ihrer Karriere coverte die Band Rock 'n' Roll-Songs mit englischen Texten. Dabei wurde Spider Murphy Gang von einem Radiomoderator entdeckt. Nach dem Aufstieg zur "Hausband" des Bayerischen Rundfunks hatten die Musiker vermehrt die Chance sich vor einem größeren Publikum zu präsentieren. In dieser Zeit ersetzten sie dann auch die englischen Texte durch bayerische Mundart und ihre Lieder wurden zu Originalen mit großem Wiedererkennungswert. Ihre Texte sind nah bei ihren Fans, sie singen über regionale Themen, die alle interessieren, aber sie setzen sich auch gerne in humorvoller Art mit den Themen Erotik und Sex auseinander.

Die Spider Murphy Gang gilt für viele Menschen immer noch als Speerspitze der Neuen Deutschen Welle, doch sie ist eine bayerische Band - noch dazu eine Rock´n´Roll Band durch und durch. Bis heute sind sie ihren Wurzeln treu geblieben. Bei ihren Konzerten spielen sie nicht nur ihre eigenen Hits, sondern bedienen sich auch ganz gerne im Rock’n’Roll- und R&B-Fundus von Bill Haley bis Otis Spann oder Chuck Berry.

2012 feierte die Band ihr 35-jähriges Bestehen mit einem großen Konzert im Rahmen der Veranstaltung „Sommernachtstraum“ im Münchner Olympiastadion, dabei erhielt sie vom damaligen Oberbürgermeister Christian Ude die Auszeichnung „München leuchtet“.

Ihren 40. Geburtstag feierte die Spider Murphy Gang am 28. Oktober 2017 sowie mit einem Zusatzkonzert am 29. Oktober 2017 in der jeweils ausverkauften Münchener Olympiahalle. Zu Gast waren Claudia Koreck, Willy Astor, die Kölner Band "Brings", Peter Schilling, Geier Sturzflug und Sstefan Zauner (ehemaliger Sänger der Münchener Freiheit).