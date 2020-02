Mit dem französischen Künstler Daniel Buren und seinen Streifenbildern aus Spiegelglas setzt sich der Familienworkshop „Spieglein, Spieglein an der Wand…“ zur Ausstellung „Lust auf mehr“ am Sonntag, 1. März, um 10.30 Uhr in der Kunsthalle Würth auseinander. Im Atelier können Familienmitglieder verschiedene Techniken ausprobieren und ihr eigenes Kunstwerk schaffen. Die Teilnahme kostet 20 Euro pro Familie für zwei Stunden. Anmeldung unter kunsthalle@wuerth.com