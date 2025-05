Spiel / Boxx 3 - nur noch ein Zug

Es ist Hochsommer, eine volle Regionalbahn schiebt sich durch die Landschaft. Die Klimaanlage und das WC: defekt. Plötzlich bleibt der Zug mitten im Nirgendwo stehen.

Und die zuvor schon überhitzten Gemüter der Passagiere fangen an zu kochen. Unterschiedlichste Charaktere geraten aneinander, alle mit ihren ganz eigenen Problemen.

Eine Gruppe 15- bis 24-jähriger theaterbegeisterter Menschen zeigt in einem selbstentwickelten Stück in der BOXX des Theaters Heilbronn, wie in einer ganz alltäglichen Extremsituation das Miteinander gelingen kann.