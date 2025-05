Spiel / Boxx 4 - Traum-Zimmer mit Aussicht frei !

Wissen Sie, dass es Räume gibt, in denen WIR träumen können? Wir suchen DICH zum Mitträumen und Probewohnen!

Du bist ein: belastbarer, kluger, mutiger, friedlicher, vorsichtiger und nachsichtiger, ein eigensinniger, stimmgewaltiger und gelassener Mensch? Du bist humorvoll, anständig, gutmütig? Dann herzlich willkommen! Rentnerversteher mit unbändigem Lachen alternativlos!

Besichtigungstermin am 12. und 13. 07. 2025 um 18.00 Uhr in der BOXX am Theater Heilbronn

Wir sind eine Gruppe von 16 Spielern im Alter von 12 bis 77 Jahren und haben, wie jedes Jahr, zusammen ein Stück entwickelt.

Gemeinsam haben wir nach dem WIR gefragt, geträumt und uns gleichzeitig gefragt, ob WIR das sind, die da träumen? »Ist das Theater?« fragen wir uns jedes Mal? Leben ist es in jedem Fall!