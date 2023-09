Ich will die Welt mit Ihnen und ein paar anderen Menschen „retten”. Damit das mit Spaß passiert, machen wir das gemeinsam in der Form eines Spiels.

In dem Spiel „Enkeltauglich Leben” wetten wir von Mal zu was wir in unserem Umfeld und unserer Welt ändern werden. Wer am Ende am meisten umsetzt, gewinnt. Mitmachen können 3-6 Spieler.